Продавец польстился на смартфон в Пятигорске

23 мая. 12:43

Смартфон был похищен из крупного сетевого магазина в Пятигорске. Кража была выявлена после плановой инвентаризации, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

Правоохранители, изучив материал камер видеонаблюдения, установили подозреваемого.

Выяснилось, что похитителем оказался житель Лермонтова, работающий в магазине менеджером. У него был доступ к товару на складе. Подозреваемый признался в совершении кражи, отметив, что смартфон продал.

По факту продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.