Россия готова возобновить переговоры с Украиной

23 мая. 12:36

Россия будет готова вернуться к переговорам с Украиной, но для этого Киеву сначала надо проявить конструктивный подход и ответить на предложения Москвы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Мы будем готовы возвратиться, как только Украина проявит конструктивную позицию и предоставит, по крайней мере, реакцию на переданные ей предложения", - цитирует его РИА Новости.

Замглавы внешнеполитического ведомства также обратил внимание на то, что Россия не хотела заморозки переговоров с Украиной. "Это не наша инициатива заморозить нынешние переговоры и поставить все на паузу", - пояснил Руденко.

Он также прокомментировал слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что украинская сторона исключает любое соглашение с Россией, предусматривающее признание новых территориальных реалий. Заместитель министра подчеркнул, РФ "ориентируется на официальную реакцию киевских властей".