Российские банки получили 1 трлн рублей на льготную ипотеку

23 мая. 12:22

Дополнительные финансовые средства в размере 1 трлн рублей для субсидирования кредитов по обновленной программе льготной ипотеке со ставкой до 9% распределил между банками ДОМ.РФ - оператор государственных программ в жилищной сфере.

"Между 35 кредиторами, обратившимися с заявками, было распределено 1,05 трлн рублей. Общий объем выделенных средств на программу теперь составляет 3,6 трлн рублей", - сообщает в понедельник компания.

Дополнительные лимиты, отмечает ДОМ.РФ, позволят в этом году улучшить жилищные условия более 200 тыс российских семей. На данный момент с начала действия программы с апреля 2020 года выдано свыше 770 тыс кредитов на 2,3 трлн рублей.