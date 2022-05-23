Ставрополье атаковала мароккская саранча 

23 мая. 12:14

Аграрии Ставрополья вывили личинок саранчовых и кузнечиковых, после обследования более 151 тыс га.

Уточняется, что мароккская саранча обнаружена в пяти территориях края: Арзгирском, Нефтекумском, Левокумском, Туркменском и Буденновском округах на общей площади около 40 тысяч гектаров.

Как сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства средняя численность саранчи – в среднем почти 9 штук на кв м, максимальная – 500 экземпляров – зафиксирована на отдельных полях в Арзгирском муниципальном круге.

В настоящее время ведется обработка посевов средствами от вредителей. "Заселение нестыдными видами саранчовых выявлено на площади 25 тыс га со средней численностью два экземпляра на квадратный метр, максимальной – семь на отдельных участках в Левокумском округе, отметили в региональном аграрном ведомстве", - также сообщает ведомство.