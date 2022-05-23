В горах Алматы спасены российские туристы

23 мая. 12:11

Трое россиян утром 21 мая ушли в горы, вскоре они перестали выходить на связь, спасательная операция началась в связи с ухудшением погоды.

"Туристы утром (21 мая) ушли в горы, в 13.30 последний раз выходили на связь со знакомыми по телефону, сообщив, что дошли до пика Букреева и начали спуск в сторону горного курорта Лесная сказка. После этого на связь не выходили, вниз не спустились", - сообщили в пресс-службе Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) МЧС Казахстана.

На поиски туристов вечером выехали оперативная группа РОСО из 7 человек и один кинологический расчет. Связаться с туристами удалось утром 22 мая, они сообщили, что не нуждаются в медицинской помощи и планируют продолжить самостоятельный спуск.

"Спасателям пришлось идти по их предполагаемому маршруту, оставлять людей одних в горах было нельзя, погода ухудшалась. Поиски закончились в 14 часов 20 минут, когда кинологический расчет РОСО обнаружил туристов внизу ущелья", - сообщили в пресс-службу РОСО МЧС.

Всего было спасено четыре человека - трое мужчин 1985, 1977, 2001 года рождения и женщина 1984 года рождения. Россиян в горах сопровождал местный гид.