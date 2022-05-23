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Токаев посетит Киргизию с официальным визитом

Токаев посетит Киргизию с официальным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 26 мая посетит Киргизию с официальынм визитом.

В пресс-службе главы государства сообщили, что посетить Киргизию с визитом Токаева пригласил глава государства Садыр Жапаров.

Планируется, что стороны проведут переговоры в узком и расширенном составах.

"В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества", - пишет Sputnik Казахстан.

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