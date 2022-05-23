Кража невесты в Ингушетии обернулась гибелью одного человека

23 мая. 12:08

Жителя Ингушетии задержали по подозрению в убийстве знакомого из-за кражи сестры для женитьбы, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Тело 29-летнего мужчины с ранениями в голову и туловище было доставлено в Ингушскую республиканскую больницу около полуночи 19 мая.

Подозреваемого в убийстве нашли по горячим следам. Оперативники на месте трагедии изъяли автомобиль ВАЗ-21114. По версии следствия, задержанный выстрелил в потерпевшего из-за того, что тот похитил его сестру, чтобы взять в жены.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.