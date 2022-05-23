Макрон обратился к новому правительству Франции

23 мая. 12:08

Президент Франции Эммануэль Макрон на первом заседании нового правительства страны заявил, что оно должно объединить страну и провести реформы.

"Правительство должно консолидировать сделанное за предыдущие пять лет. Необходимо действовать и объединить французов, чтобы реализовать намеченные реформы", - цитирует главу государства ТАСС.

Он подчеркнул, что кабмину также предстоит ответить на новые вызовы.

Помимо этого, французский лидер обратил внимание на то, что новое правительство состоит как из опытных политиков, так и из представителей гражданского общества.