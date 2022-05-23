"Архыз" открыл сезон горных походов

23 мая. 12:06

Летний режим работы начался на всесезонном горном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии, здесь открылись пешие тропы и доступ к смотровым площадкам.

"Так, открылась экологическая Тропа романтиков. Доступен подъем к смотровой площадке на канатной дороге Млечный путь, снова можно взять в прокат велосипеды, готовится к открытию веревочный парк. Также можно отправиться в горный поход, в сплав по реке Большой Зеленчук, на конную прогулку, в джип-тур или на экскурсию", - говорится в сообщении пресс-службы АО "Кавказ.РФ".