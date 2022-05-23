В России за сутки выявили 4 158 новых случаев коронавируса

23 мая. 11:53

За минувшие сутки в России выявили 4 158 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 229, в Петербурге - 307, в Подмосковье - 108. В Краснодарском крае - 45, в Ставропольском крае - 19, в Крыму - 47, в Дагестане - 9, в Кабардино-Балкарии - 9, в Адыгее - 10, в Карачаево-Черкесии - 6, в Чечне - 17, в Ингушетии - 8, в Северной Осетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 18 297 608.

Госпитализированы за сутки 775 человек. Впервые с января 2022 года оперативный штаб сообщил менее чем о тысячи госпитализированных за сутки.

Выздоровели - 5 117 пациентов, за все время - 17 694020.

Умерли за сутки 76 человек, с начала пандемии - 378 426.