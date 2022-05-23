Россия увеличила поставки кнопочных телефонов

23 мая. 11:45

Импорт кнопочных телефонов в Россию в первом квартале 2022 года вырос на 43%, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитического центра GS Group.

Уточняется, что страна приобрела 3,5 млн телефонов, что сопоставимо с показателем 2017 года. При этом исследование показывает, что поставки смартфонов упали на 14% - до 6,8 млн. Как отметил глава GS Group Александр Сурков, кнопочные телефоны по-прежнему популярны, отличаются своей простотой и надежностью, а также низкой ценой и долгосрочным зарядом батареи.

"Но сегодня на соотношение в продажах смартфонов и кнопочных телефонов гораздо большее влияние оказывают непотребительские факторы: турбулентность логистики, лояльность к бренду, который, как оказалось, может просто бросить свой рынок, и падение покупательной способности по всему миру", - сказал он.

Ретейлеры считают, что спрос на кнопочные телефоны падает, несмотря на рост импорта. Так, в "М.Видео-Эльдорадо" заявили, что в первом квартале 2022-го продано лишь 1,3 млн таких аппаратов, что на 11% ниже, чем годом ранее. В "МегаФоне" и "Связном" рассказали о схожей статистике реализации техники. Тем не менее, как подчеркнул представитель компании "Марвел-Дистрибуция", продажи выросли на 13,5%. Он также спрогнозировал повышение популярности кнопочных телефонов во втором квартале.