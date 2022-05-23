Турецкие бренды заменят России ушедшие западные

23 мая. 12:00

Уходящие из России бренды освободят для Турции 3 млн кв м площадей, сообщил президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко.

"Мы вступаем в новую фазу переговоров о замене брендов, уезжающих из России, на турецкие бренды. Мы прогнозируем, что этой осенью в торговом секторе по всей России вакантными окажутся [торговые площадки] площадью 3 млн кв м, равные 420 футбольным полям", - сообщил он.

Москаленко подчеркнул, что новые для российского рынка турецкие бренды получат возможность ознакомиться с площадками "в лучших торговых центрах, начиная с Москвы".

"Мы ведем переговоры, чтобы турецкие компании оставались в России надолго и делали выгодные инвестиции", - отметил он, его слова приводит газета Hürriyet.