Пассажир прокатился на крыше авто и погиб на Ставрополье

23 мая. 11:41

Один человек погиб в результате ДТП в Ставропольском крае, сообщили в региональном ГИБДД.

Установлено, что нетрезвая компания возвращалась домой после посиделок на природе. У одного из участников компании появилась идея посадить одного пассажира на крышу автомобиля.

"Во время движения пассажир не удержался и упал, ударившись головой о придорожное дерево. От полученных травм 31-летний мужчина, житель Арзгира, скончался", говорится в сообщении ведомства.

За рулем находился мужчина, у которого не было прав на управление автомобилем. По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.