МВФ: мировая экономика пришла к худшему состоянию со времен Второй мировой войны

23 мая. 11:38

Мировая экономика находится в худшем состоянии со времен Второй мировой войны. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).



В МВД отмечают, что это произошло из-за пандемии коронавируса COVID-19, ситуации на Украине и сохраняющейся угрозы изменения климата. В результате во всем мире повысилась инфляция, выросли цены на питание и энергоносители.



В организации акцентировали внимание на том, что последствия кризиса в первую очередь скажутся на самых закредитованных странах и компаниях, которым придется перестраивать цепочки поставок.



В докладе сказано, что для улучшения состояния мировой экономики следует ослабить торговые ограничения, что позволит облегчить дефицит и снизить дефицит и снизить цены на продовольствие и другие товары.



Также МВФ призывает активизировать совместные усилия по решению проблемы задолженности стран. В частности, предлагается ввести четкие процедуры и сроки для должников и кредиторов и предоставления этой системы другим уязвимым странам с высокой задолженностью.



Помимо этого, необходимо модернизировать трансграничные платежи и противостоять изменению климата, уточнили в МВФ.