Пекин заявил Вашингтону, что Тайвань является частью Китая

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь призвал американскую сторону к осторожности в высказываниях и действиях, которые касаются тайваньского вопроса, заявив, что Пекин предпримет "решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности".
Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что США готовы к военному участию по защите Тайваня "на случай вторжения".
"Мы призываем американскую сторону искренне соблюдать принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике, соблюдать свои обязательства не поддерживать независимость Тайваня, быть осторожными в своих словах и действиях по тайваньскому вопросу и не посылать какие-либо неверные сигналы сепаратистским силам на Тайване", - приводит его слова РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, и Пекин предпримет "решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности".