Пекин заявил Вашингтону, что Тайвань является частью Китая

23 мая. 11:25

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь призвал американскую сторону к осторожности в высказываниях и действиях, которые касаются тайваньского вопроса, заявив, что Пекин предпримет "решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности".

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что США готовы к военному участию по защите Тайваня "на случай вторжения".

"Мы призываем американскую сторону искренне соблюдать принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике, соблюдать свои обязательства не поддерживать независимость Тайваня, быть осторожными в своих словах и действиях по тайваньскому вопросу и не посылать какие-либо неверные сигналы сепаратистским силам на Тайване", - приводит его слова РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, и Пекин предпримет "решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности".