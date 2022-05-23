В КЧР заработает тактильная выставка для инвалидов по зрению

23 мая. 11:25

Тактильная музейная выставка "По темным переулкам истории" начнет работать в Карачаево-Черкесии. На выставке будет работать экскурсия, проходящая в полной темноте.

"В рамках проекта планируется создание экспозиции из копий 30 предметов археологических находок раннего средневековья западного Кавказа. Экспозиция будет выставляться в отдельном зале Музея-заповедника имени М. О. Байчоровой. Экспонаты будут выставлены на стенде для тактильного осмотра с подробным описанием шрифтом Брайля", - говорится в релизе.

Уточняется, что выставочный зал будет оборудован поручнями и напольной рельефной разметкой. Планируется, что экскурсоводами смогут стать незрячие жители республики. Реализация проекта запланирована с августа по декабрь 2022 года.