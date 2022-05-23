Казахстан и Россию свяжут три дополнительных поезда

23 мая. 11:09

Казахстан с начала лета запустит три дополнительных пассажирских поезда в Россию, информируют "Казахстанские железные дороги".

"С июня текущего года возобновляется курсирование трех межгосударственных поездов в сторону РФ. Поезд №145/146 сообщением Караганда - Омск, отправлением из Караганды с 3 июня по пятницам и по вторникам. Из Омска в Караганду состав начнет ходить с 4 июня по субботам и по средам", - сообщила в понедельник пресс-служба компании.

Также будет запущен поезд №113/114 сообщением Алматы-2 - Казань, он начнет ходить с 6 июня, отправлением из Алматы по понедельникам, из Казани - по четвергам.

Кроме того, поезд №83/84 по маршруту Караганда - Москва до станции Самара будет ходить с 8 июня по 30 июля по четным числам.