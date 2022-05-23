Власти Ирана отомстят за убийство полковника КСИР

23 мая. 10:59

Президент Ирана Эбрахим Раиси пообещал отомстить за убийство полковника Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хаcана Сайада Ходаи.

"Я подтверждаю, что силы безопасности проведут серьезное расследование, и, без сомнений, мы отомстим преступникам за этого героя", - цитирует его ТАСС.

Иранский президент также выразил соболезнования по поводу мученической смерти полковника.

Напомним, Хасан Сайад Ходаи был застрелен в Тегеране 22 мая. Неизвестные расстреляли машину полковника, подъезжавшего к своему дому. В покушении принимали участие два человека, передвигавшиеся на мотоцикле.