Служба санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана сделала заявление по оспе обезьян

23 мая. 10:54

В Узбекистане не выявлено ни одного случая оспы обезьян, сообщил в понедельник заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков.

"В настоящее время на основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мы принимаем необходимые меры для предотвращения проникновения этой инфекции в нашу страну", - сказал он в ходе пресс-конференции в Ташкенте.

Отабеков добавил, что заболевание обычно протекает в легкой форме, и большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель. Летальность от вируса менее 10%, чаще всего умирают дети. От вируса нет специального лечения, высокоэффективную профилактику обеспечивает прививка против натуральной оспы.

В настоящее время вспышки оспы обезьян среди людей фиксируются в США, Канаде, Австралии и ряде страны Европы.