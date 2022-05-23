ЦБ Турции ожидает инфляции до 58% на конец года

23 мая. 10:40

Центральный банк Турции изменил прогноз по инфляции на конец 2022 года, повысив его почти на 10%.

"Согласно обзору участников рынка Центрального банка, инфляционные ожидания на конец года выросли с 46,44% до 57,92%, а долларовые ожидания на конец года выросли с 16,85 до 17,57", - следует из заявления регулятора.

По итогам апреля, согласно данным Института статистики Турции, годовая инфляция в стране ускорилась до 69,97% с 61,14% в марте.

В прошлом году годовая инфляция в Турции на фоне колебаний национальной валюты ускорилась тогда до 36%. Лира ускорила падение после нескольких снижений учетной ставки. В этом году ЦБ страны держит ставку неизменной - 14%, а лира постепенно ослабляется - в конце января за доллар давали 13,5 лиры, к концу апреля - 14,8 лиры.