Названы курортные города России, в которых подешевели квартиры

23 мая. 10:32

В девяти российских городах по итогам апреля и первой половины мая 2022 года снизились цены на квартиры в новостройках, говорится в исследовании федерального портала "Мир квартир", пишет ТАСС.

"Если с января по март средний квадратный метр по России дорожал почти во всех крупных городах, то за апрель и первую половину мая уже в девяти из 70 городов, исследованных специалистами, было отмечено снижение цен", - сообщают аналитики.

Квадратный метр подешевел в новостройках в Мурманске на 9%, в Грозном на 7,9%, в Сочи на 4,7%, в Севастополе на 3,8%, в Омске, Краснодаре, Астрахани, Сургуте, Улан-Удэ - в пределах процента.

После взрывного роста цен началось охлаждение, считает генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "В частности, в Сочи, где по итогам I квартала цены превысили московские, пузырь начал сдуваться, и город снова встал на второе место после столицы. Скорее всего, в ближайшее время тенденция на снижение цен будет распространяться и на другие города", - объяснил он.

При этом в среднем квадратный метр российских новостроек с конца марта вырос в цене на 3,9%. Наиболее значительный рост отмечен в Рязани - плюс 12,6%, Челябинске - 12,5%, Волжском - 11,8%, Набережных Челнах - 11,8%, Магнитогорске - 11,7%, Владикавказе - 11,4%.