Польша разрывает действовавшее с 1993 года соглашение с Россией о поставках газа

23 мая. 10:29

Власти Польши решили разорвать межправительственное соглашение с Россией о поставках газа в республику, подписанное в 1993 году. Об этом заявил представитель польского правительства по стратегической инфраструктуре Петр Наимский.

"13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством РФ", - цитирует его ТАСС.

Наимский пояснил, что речь идет о договоренностях, которые принято называть ямальскими. "Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать", - подчеркнул представитель правительства республики.