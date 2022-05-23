Стало известно, сколько миллиардов тенге заблокировано на счетах российских банков в Казахстане

23 мая. 10:22

На счетах российских банков в Казахстане заблокировано более 9 млрд тенге после введения санкций, сообщила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

"В рамках санкций некоторые иностранные банки заблокировали валютные корреспондентские счета дочерних компаний "Сбербанка", "Альфа-Банка" и "Банка ВТБ". В результате были заблокированы остатки на счетах этих банков на общую сумму около 9,2 млрд тенге", - приводит ее слова Sputnik Казахстан.

Она отметила, что у филиала "Сбербанка" заблокировано 2,7 млрд тенге, у "Альфа-Банка" - 6,2 млрд тенге, ВТБ - 0,3 млрд тенге.

Кроме того, иностранные банки заблокировали платежи в иностранной валюте по отдельным клиентам ДБ АО "Сбербанк" на сумму 2,9 млрд тенге. У клиентов ДБ АО "Альфа-Банк" заблокированы платежи и переводы в иностранной валюте на сумму 3,9 млрд тенге.