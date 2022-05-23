В Краснодаре без света остались 3 тыс человек

23 мая. 10:18

Аварийное отключение электричества произошло в Западном внутригородском округе Краснодара, информирует Единой дежурно-диспетчерская службы (ЕДДС) города.

Уточняется, что отключения связаны с повреждением линии электропередач.

"Поступило сообщение об аварийном отключении электроэнергии по адресам: Комсомольская, Мира, Октябрьская, Подгорный, Советская, Кондратенко Николая, Постовая, Рашпилевская, Красная, Береговая, Затонная, Красина, Октябрьская, Западный ВО. Количество жилых домов - 80 домов, из них 13 многоквартирных, 67 частных домовладений. Количество населения - 3 000 человек, из них 500 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.