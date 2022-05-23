В Казахстане рассказали, сколько автомобилей куплено со старта льготной программы

23 мая. 10:12

С момента старта программы льготного автокредитования в Казахстане автомобили приобрели 34 гражданина.

"С начала старта программы было принято 14 507 заявок, удовлетворено – 4 834 физлица на сумму 35,7 млрд тенге. Приобретены 34 единицы", - сообщила на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщила заместитель председателя правления АО "Фонд развития промышленности" Жанар Ибрашева.

Больше всего автомобилей по программе куплено в Нур-Султане - 11, Шымкенте - 6, в Алматы - 4.

В рамках реализации программы правительством выделено 100 млрд тенге с револьверным механизмом.