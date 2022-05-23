Levi's покидает Россию спустя почти 30 лет работы

23 мая. 9:53

Сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co приняла решение окончательно покинуть Россию. Об этом со ссылкой на источники на фэшн-рынке сообщает "Ъ".

Издание отмечает, компания прекратила поставки товаров и ищет покупателей на часть своих магазинов в РФ. Остатки товаров планируется реализовать через другие площадки.

По версии источников, потенциальным покупателем магазинов Levi's может стать турецкая компания Fiba Holding A.S. Согласно предварительным данным, в настоящее время ведутся переговоры, но никаких договоренностей пока не достигнуто.

Напомним, Levi's работала в России с 1993 года. В марте текущего года компания объявила об уходе с российского рынка и прекратила все инвестиции в РФ.