В ООН назвали число беженцев в мире

23 мая. 9:51

Количество беженцев или внутренне перемещенных лиц из-за вооруженных конфликтов и преследований превысило 100 млн человек, сообщает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

К концу 2021 года число людей, которые покинули свой дом вследствие войны, насилия, нарушения прав человека, достигло 90 млн человек на фоне событий в Эфиопии, Буркина-Фасо, Мьянме, Нигерии, Афганистане и Демократической Республике Конго. В текощем году количество беженцев возросло еще на 14 млн человек из-за ситуации на территории Украины.

В ООН считают, что из 14 млн украинских беженцев 8 млн человек были вынуждены уехать из страны, а 6 млн украинцев стали внутренними беженцами.

По словам верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, сто млн человек – суровое, одновременно отрезвляющее и пугающее число. "Это рекорд, который не должен был быть установлен", - добавил он, заявив о необходимости продемонстрировать высокий уровень помощи в отношении всех кризисов.

В ведомстве подчеркнули, что ищущие убежище из-за вооруженных конфликтов люди сейчас составляют 1% от населения планеты, а их общее число примерно равно населению Египта.