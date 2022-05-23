Турция сообщила официальную ковид-статистику

23 мая. 9:50

Суточное число заражений коронавирусной инфекцией в Турции снизилось до менее, чем тысячи, сообщил глава Минздрава Фахреттин Коджа, уточнив, что если такая статистика сохранится минимум в течение трех дней, в стране отменят последние антиковидные ограничения.

"Настал день, который мы долгое время ждали. Число заражений за сутки уменьшилось ниже тысячи, до 905. Умерли пять человек. Если число заражений в течение трех дней будет меньше тысячи, ношение масок в общественном транспорте станет свободным, а не обязательным", - сообщил он в Twitter.

Ранее сообщалось, что все антиковидные ограничения в стране могут быть отменены, когда суточное число случаев заражений будет меньше одной тысячи.