Азербайджан и Узбекистан ускорят реализацию совместных проектов

23 мая. 9:37

Баку и Ташкент намерены расширить экономическое сотрудничество по приоритетным направлениям, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Ранее, 21 мая, прошла встреча первого замглавы ведомства Лазиза Кудратова с советником министра экономики Азербайджана Эмилем Меджидовым, на которой стороны обсудили широкий спектр двустороннего взаимодействия по направлениям: инвестиции, взаимная торговля, промышленная кооперация и транспортно-логистическая сфера.

Также представители министерств согласовали вопрос проведения заседаний совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном и Делового совета в Ташкенте.

По итогам встречи стороны заявили об ускорении реализации совместных инициатив и проектов, направленных на дальнейшее расширение экономического сотрудничества между двумя странами.