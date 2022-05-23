Оппозиционеры заблокировали движение поездов в метро в Ереване

23 мая. 9:27

Рано утром 23 мая члены оппозиционного движения “Сопротивление“ заблокировали движение поездов в метро в Ереване.

Участники акции протеста собрались на станции "Молодежное" и требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Оппозиционеры не дают дверям поезда закрыться. Они скандируют антиправительственные лозунги и поют патриотические песни.

Сотрудники полиции наблюдают за происходящим, но никого не задерживают, передает РИА Новости.

Напомним, с 25 апреля в Армении проходят масштабные акции протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, в которых участвуют сторонники блока бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения", Республиканская партия Сержа Саргсяна, а также партии "Дашнакцутюн" и "Родина". Они считают, что политика премьера грозит Армении потерей государственности.