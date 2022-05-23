На Эльбрусе пропала связь с группой спасателей МЧС из 25 человек

23 мая. 9:20

Группа спасателей МЧС России, находящаяся на задании на Эльбрусе, не выходит на связь, сообщил источник в экстренных службах.

"Нет связи с группой из 25 спасателей МЧС, проводивших на Эльбрусе эвакуацию четырех туристов. Из-за ухудшения погоды группа разделилась. Предположительное местоположение спасателей и туристов известно", - приводит слова собеседника ТАСС.

Уточняется, что связь была потеряна из-за ухудшения погоды после того, как спасатели прибыли на восточную вершину Эльбруса на вертолете, который вышел из строя.

Затем спасатели решили разделиться. Согласно уточненным данным, три группы спасателей находятся в спасательных приютах, угрозы их жизни нет. Остальные 11 человек и четверо туристов, предположительно, могут быть в хижине на высоте 5 400 м. Как только улучшится погода, за ними выйдут 12 спасателей с высоты 3 800 м.