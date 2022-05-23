ЦБ будет сдерживать укрепление рубля с помощью закупки валюты

23 мая. 9:16

Банк России возобновил покупку валюты у экспортеров через других участников рынка, чтобы сдержать курс рубля от неконтролируемого укрепления, сообщает "Ведомости" со ссылкой на источники. Суть механизма и его влияние на валютный рынок в издании не раскрыли.

Как отмечает, один из собеседников издания, регулятор вновь стал проводить такую покупку валюты во избежание резкого укрепления рубля, так как сопоставимого с продаваемой экспортной выручкой спроса на валюту на рынке не появилось.

Напомним, рубль после обвала в феврале-марте текущего года стал резко укрепляться на фоне введения мер валютного контроля и обязательной продажи валютной выручки экспортерами.