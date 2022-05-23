Казахстан стал лидером в Европе по доступности газа для населения

23 мая. 9:08

Казахстан занял первое место в рейтинге стран по доступности газа для населения, говорят данные рейтинга, подготовленного экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

"Первое место по доступности газа для населения занял Казахстан, среднестатистический житель которого на свою среднемесячную зарплату может приобрести 8,6 тыс кубометров газа. Зарплаты здесь относительно невысокие, однако цены на газ самые низкие из всех стран, участвующих в рейтинге", - говорится в исследовании.

На втором месте находится Россия с 7,4 тысяч кубометров, тройку лидеров замыкает Великобритания. Граждане которой могут купить более 3,9 тыс кубометров газа.