Косачев: "холодная война" не прекращалась

23 мая. 8:25

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил о том, что "холодная война" не прекращалась, а Россия сосредотачивалась, а не капитулировала,

Далее он отметил, что страны Запада утратил монополию на власть с появлением Советской России, а затем и СССР. "Было "перемирие" 90-х, когда новая Россия, с точки зрения Запада, капитулировала, прекратив оспаривать его претензию на ту же безраздельную власть над миром", - выразил мнение он.

По словам Косачева, проблему СССР Запад решал экономическими блокадами, затем натравливанием гитлеровской Германии, а затем снова санкциями и бойкотами, однако главным образом - созданием военной угрозы в формате изнуряющей гонки вооружений.