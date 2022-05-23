Президент Ирана начал официальный визит в Оман

23 мая. 7:55

Президент Ирана Эбрахим Раиси в понедельник утром по приглашению султана Омана Хайтама бин Тарика начал визит в Маскат.

Глава иранского правительства перед поездкой в Маскат в аэропорту Мехрабад назвал визит в Оман шагом для развития хороших отношений с соседями и выразил надежду на продолжение контактов.

Кроме того, он выразил уверенность, что стороны интенсифицируют торговые связи и добавил, что расширения сотрудничества также требуется в таких сферах как транспорт, энергетика, туризм, собственно оздоровительный туризм.

Ар итогам визита будут подписаны несколько соглашений о сотрудничестве.