The Hill: США должны убедить Анкару открыть НАТО доступ в Черное море

23 мая. 7:21

Американское руководство в рамках обсуждения с Турцией вопроса вступления в НАТО Финляндии и Швеции должны убедить Анкару разрешить кораблям НАТО доступ в Черное море, выразил мнение бывший помощник министра обороны США (в администрациях Рональда Рейгана и Джорджа Буша - старшего), основатель и президент Йорктаунского института Сет Кропси в статье, опубликованной газетой The Hill.

По его мнению, присоединение Швеции и Финляндии к НАТО "стало бы стратегической выгодой для Североатлантического альянса и для США", а позиция Анкары, которая выступила против вступления Стокгольма и Хельсинки в альянс, - это "дипломатический сигнал" для вашингтонской администрации. "[Президент Турции Тайип] Эрдоган надеется извлечь все возможные выгоды от стратегического поворота назад к США и НАТО, сохранив при этом полную свободу действий в Сирии и Ливии", - обращает внимание Кропси, подчеркивая, что Вашингтон должен ответить на это "своей собственной разносторонней дипломатией".