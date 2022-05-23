Трое погибли от столкновения Mazda с бензовозом на Кубани 

23 мая. 7:37

Три человека стали жертвами аварии с участием автомобиля Mazda и бензовоза на трассе в Курганинском районе Краснодарского края.

Согласно предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением после выезда на полосу встречного движения, где столкнулся с бензовозом MAN.

"В результате аварии водитель иномарки и его двое пассажиров – 21-летняя девушка и 22-летний парень погибли на месте происшествия", - сообщили в краевом отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.