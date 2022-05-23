Три человека стали жертвами аварии с участием автомобиля Mazda и бензовоза на трассе в Курганинском районе Краснодарского края.
Согласно предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением после выезда на полосу встречного движения, где столкнулся с бензовозом MAN.
"В результате аварии водитель иномарки и его двое пассажиров – 21-летняя девушка и 22-летний парень погибли на месте происшествия", - сообщили в краевом отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.
Трое погибли от столкновения Mazda с бензовозом на Кубани
Три человека стали жертвами аварии с участием автомобиля Mazda и бензовоза на трассе в Курганинском районе Краснодарского края.
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