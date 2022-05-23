Азербайджан и Армения договорились о начале работы комиссии по делимитации границ

23 мая. 2:50

В воскресенье, 22 мая, в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

По итогам встречи, длившейся около 5 часов, Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы. Он подчеркнул, что лидеры Азербайджана и Армении договорились о проведении в ближайшие дни первого совместного заседания Пограничных комиссий. Ожидается, что оно состоится на границе двух стран. На заседании планируется обсудить все вопросы, связанные с делимитацией границы и стабилизацией ситуации.

Кроме того, глава Евросовета отметил, что Ильхам Алиев и Никол Пашинян договорились о необходимости продвигаться в вопросе разблокировки транспортных коммуникаций. На встрече были согласованы принципы регулирования транзита между Нахчываном и остальной частью Азербайджана, а также между отдельными частями Армении через территорию Азербайджана. В частности, достигнуто согласие по принципам пограничного контроля, обеспечения безопасности, тарифам и таможенным пошлинам в контексте международных перевозок. В ближайшие дни эта работа будет продолжена на уровне вице-премьеров.

Помимо этого, Ильхам Алиев и Никол Пашинян согласились продолжить дискуссии по будущему мирному соглашению, которое будет регулировать межгосударственные отношения между Баку и Ереваном. "Делегации во главе с министрами иностранных дел продолжат процесс в предстоящие недели", - уточнил Мишель.

Он сообщил также, что совместная рабочая группа по социально-экономическому развитию продолжит свою работу. "Что касается социально-экономического развития, то Евросоюз продолжит работу с обеими сторонами в рамках консалтинговой группы для продвижения экономического развития на благо обеих стран и их населения", - цитирует главу Евросовета РИА Новости.

Мишель добавил, что следующая встреча президента Азербайджана и премьера Армении в таком формате пройдет в июле-августе 2022 года.