Обзор СМИ Кавказа 16 - 22 мая

Южная Осетия готовится к референдуму по вопросу воссоединения с Россией. Указ о проведении референдума 17 июля подписал действующий президент РЮО Анатолий Бибилов. После всех юридических процедур – сбора подписей, проверок и регистрации Верховный суд вынес решение о соответствии Указа Конституции и законам республики, он не подлежит обжалованию и вступает в силу со дня провозглашения.

Газета "Южная Осетия" пишет, что решение о референдуме было встречено жителями республики с восторгом, поскольку жизнь вне состава СССР, а затем и России принесла Южной Осетии сплошные тяготы и лишения. По оценке Анатолия Бибилова, страна сделала судьбоносный шаг. "Мы идем домой, мы идем в Россию! Референдум об объединении Южной Осетии и России состоится. Для меня огромная честь и большая гордость быть участником этого процесса. Как гражданин и как президент, я сдержал слово перед лицом моего народа", - написал он в соцсетях.

Как замечает издание, часть югоосетинского общества выразила в соцсетях недовольство, высказывая такие аргументы, как "референдумом мы подставляем Россию", "создаем ей проблемы в условиях спецоперации", "это несвоевременно", "в каком статусе войдем" и другие. "Референдумом мы не подставляем Россию, так как голос Южной Осетии не представлен в международных форматах на уровне ООН, ОБСЕ или других международных площадок. Наоборот, мы подчеркиваем пророссийский курс и этим актом помогаем расширению пространства русского мира, что соответствует и нашим национальным интересам", - отвечает противникам референдума автор статьи.

Говоря о тезисе "несвоевременности референдума", автор разъясняет, что он не обязывает Россию моментально (что тоже нельзя исключать) принять РЮО в свой состав. К примеру, в 2006 году Приднестровье провело референдум о вхождении в состав России, где свыше 97% высказались "за". Однако ПМР пока сохраняет статус суверенного государства. Референдум — это внутреннее дело государства, а не воздействие извне. Он юридически не обязывает незамедлительно принять запрашиваемое решение. Главное – выразить волю народа, а своевременность принятия будет решать РФ. По словам зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрея Климова, правовых препятствий для начала процедуры вхождения Южной Осетии в состав РФ нет. Главным условием является волеизъявление граждан республики. "У нас готовы все правовые механизмы, чтобы этот процесс запустить. Главное условие – это волеизъявление граждан РЮО, подтвержденное референдумом", – сказал Климов. Он считает, что вхождение Южной Осетии в состав РФ отвечает интересам осетинского народа, "который был в свое время разделен не по его воле".

Председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников отметил, что Южная Осетия и Абхазия давно интегрированы в РФ с точки зрения безопасности, экономической поддержки. Если встанет вопрос о принятии республик в состав России, то, по его мнению, момент для этого вполне подходящий. Автор статьи также приводит высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова в 2007 году во Владикавказе: "Мы хотим, чтобы осетины жили вместе независимо от того, где пролегают границы. Осетины один народ и как любой единый народ мира он должен жить вместе. Мы будем делать в рамках международного права все, чтобы это мечта осетин и на севере, и на юге сбылась".

Владимир Путин дважды выражал отношение к проблеме разделенного осетинского народа. В 2011 году на форуме "Селигер" он заявил: "Решение вопроса о присоединении Южной Осетии к России будет зависеть от самого осетинского народа". В 2016 году после встречи с президентом РЮО, Путин заявил: "Президент Тибилов (лидер республики в 2012-2016 гг., прим. ред.) мне высказал отношение к этой проблеме, сказал, что народ Южной Осетии хочет проведение такого референдума, но мы не можем, я думаю, этому противиться. Нас ничего не сдерживает, кроме интересов самого югоосетинского народа".

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В Дагестане реализуется 49 инвестиционных проектов на общую сумму более 380 млрд рублей, из них уже освоено 14,5 млрд рублей, что обеспечило создание более 1620 рабочих мест, сообщает РИА "Дагестан" со ссылкой на информацию главы региона Сергея Меликова. В основу развития инвестиций при поддержке федерального министерства экономики положено пять проектов: "Развитие каспийского кластера", "Развитие плодоовощного кластера в Южном Дагестане", "Реализация стратегического проекта "Город обувщиков", "Развитие стекольного промышленного кластера", "Второй этап реконструкции аэропорта "Махачкала". В 2022 году в Дагестане ожидается реализация крупных проектов на сумму более 6 млрд рублей. Среди них - строительство солнечных электростанций в рамках создания кластера возобновляемой энергетики, строительство завода по производству стекловолокна и изделий из него, запуск "Винно-коньячного производственного комплекса Alvisa Vine", строительство ярмарочного комплекса. Одним из ключевых станет проект реконструкции махачкалинского аэропорта стоимостью 1,8 млрд. рублей. В сфере агропромышленного комплекса важен проект по закладке интенсивных садов и строительству плодохранилища стоимостью более 11 млрд рублей, а также два проекта в сфере виноградарства и другие. Есть проекты в сфере рыбной промышленности, энергетики и туризма.

Сергей Меликов напомнил, что на протяжении многих лет в регион не вкладывались инвестиции, простаивали земельные участки, на которых могли быть организованы предприятия, приносящие пользу республике. Он отметил, что развитие инвестиционных проектов - одно из приоритетных направлений в регионе и ему не должны мешать частные интересы отдельных граждан.

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По данным газеты "Кабардино-Балкарская правда", рост реальных доходов населения республике по итогам 2021 года составил 109,3%, это одним из самых больших результатов по стране. Как подчеркнул глава республики Казбек Коков, экономические показатели, достигнутые КБР в минувшем году, дали возможность сбалансировать бюджетную систему и обеспечить рост социальной поддержки населения. Высокого уровня по итогам года достигли валовый региональный продукт, объемы отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере промышленности, оборот розничной торговли. Все это позволило сохранить сбалансированность бюджетной системы. Общий объем доходов республиканского бюджета составил 51,9 млрд рублей, что на 1,1 млрд рублей выше уровня 2020 года. Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 1,7 млрд рублей с темпом роста 113%.

Положительная динамика бюджетной обеспеченности позволила направить дополнительные доходы на решение социальных вопросов. Одним из наиболее значимых шагов стало повышение с 1 августа 2021 года на 10% размера оплаты труда работников бюджетной сферы. На это было направлено 504,5 млн рублей. В целом по итогам года среднемесячная заработная плата по республике составила 31679 рублей и превысила уровень 2020 года на 4,9%. Среднедушевой доход населения возрос с 22016 рублей до 25824 рублей. Показатель уровня бедности снизился с 24,2 до 18,2%. Была произведена региональная доплата к пенсиям на общую сумму 2,55 млрд рублей. Единой системой выплат государственных пособий семьям с детьми было охвачено более 119,5 тыс. семей, а получателей - 169 тыс. детей. На эти цели было направлено 9,1 млрд рублей. Осуществлялись и другие единовременные и ежемесячные выплаты, предусмотренные федеральными и региональными нормативно-правовыми актами.

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В Ингушетии внедряют систему раздельного сбора мусора. В Карабулак, который расширяет свою объектную базу и численность населения, Минприроды Ингушетии, в рамках реализации регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология", направило первую партию из 446 контейнеров. Их расположат на специальных площадках, которые власти муниципального образования предварительно подготовили. Приоритет в данной схеме отдавался территориям с многоквартирными домами и общественными многолюдными местами, сообщили газете "Сердало" в пресс-службе природоохранного ведомства. Следующую партию новых контейнеров направят в столицу Ингушетии Магас. Ранее сообщалось, что республика закупила 2289 передвижных пластмассовых мусорных контейнера объемом 1,1 тыс. л на сумму 34 млн рублей.

Ингушетия входит в список регионов, которые получили из федерального бюджета субсидию на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора. В скором времени в республике ожидают новое поступление более 2,7 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора. Для компактной республики с растущим населением и числом различных предприятий и производств, крайне важно сохранить свои водные и лесные ресурсы, благополучную, безопасную экологическую среду, говорится в статье.

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Газета "Северная Осетия" выделяет пять особенно привлекательных для туристов мест, с которыми связаны немало легенд и поверий. Первый из них - Мидаграбинские водопады в верховьях Гизельдонского ущелья. Их еще называют долиной водопадов за многокаскадность. Они считаются самыми высокими в Европе. Другая достопримечательность - село Дзивгис в Алагирском районе, оно спряталось между холмами Куртатинского ущелья на берегу реки Фиагдон, всего в 40 км от Владикавказа. Культурный комплекс посвящен языческому покровителю мужчин — Уастырджи. Визитной карточкой республики является Даргавс — осетинский город мертвых, находится под защитой ЮНЕСКО. Древний замок Курта и Тага — еще одна национальная гордость Северной Осетии. Находится она в Куртатинском ущелье, в ауле Уаллагсых, на горе Хакун. Это сооружение считается родовым поместьем для многих осетин. Объясняется это тем, что большинство фамилий, распространенных в республике, имеют генеалогическую связь с легендарными именами владельцев башни. Известное на всю страну Кармадонское ущелье также входит в топ красот, которые нужно увидеть в Северной Осетии. С высокой точки Кармадона открывается панорамный вид на ущелье, разрезаемый рекой Геналдон, и этот пейзаж вполне может конкурировать со швейцарскими видами. Здесь есть минеральные источники, купание в которых повышает жизненный тонус и иммунитет. В 40 метрах от ледника Майли, вокруг ключей, обустроены каменные ванны небольших размеров.

Достопримечательностью республики станет будущий курорт "Мамисон", первый этап строительства которого начнется в этом году. Зимой 2023 года будет работать 20 км горнолыжных трасс, сноупарк. Две канатные дороги будут поднимать гостей на высоту почти 3 тыс. метров. К 2025 году канатных дорог будет 5 и 40 км трасс. Проект предусматривает систему искусственного оснежения площадью 260 кв. м, автостоянку на 500 мест, строительство более 700 гостиничных номеров, а также ресторанов, магазинов, объектов транспортной инфраструктуры. На "Мамисоне" будут созданы более двух тысяч рабочих мест. В первые годы турпоток курорта ожидается более 100 тыс. гостей в год, с 2030-го — до 700 тыс. отдыхающих.

Северная Осетия планирует стать участником федерального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Это позволит создать новую инфраструктуру и другой подход к сервису и качеству услуг в этой отрасли. Благодаря проекту расширяются возможности и поддержки бизнеса. Это льготные кредиты, туристический кэшбек, гранты предпринимателям, субсидии на инфраструктуру и чартерные рейсы, софинансирование инвестпрограмм и не только.