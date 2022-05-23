Британия может столкнуться с продовольственным кризисом

23 мая. 6:25

Великобритания не готова к значительному росту цен на продовольствие и перебоям с поставками ряда товаров, которые могут возникнуть из-за ситуации на Украине, выразил обеспокоенность глава консультативного совета при кабмине королевства Иэн Райт.

"Мне не кажется, что в правительстве полностью отдают себе отчет по поводу последствий происходящего. Ситуация может стать довольно пугающей - с существенным ростом цен, а также в плане продовольственной бедности, - сказал он в интервью The Independent

"Многие из тех, кто имеет отношение к пищевой отрасли, считают, что правительству необходимо в срочном порядке сосредоточиться на этой проблеме, гарантировав, что страна будет получать необходимое продовольствие", - подчеркнул Иэн Райт.