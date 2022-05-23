Мединский: Россия продолжить переговоры с Украиной

23 мая. 6:05

Россия готова к продолжению переговоров с Украиной, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, уточнив, что инициатива их замораживания исходит со стороны Киева.

"Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы. Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне. Замораживание переговоров - это полностью инициатива Украины", - сказал он в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Далее представитель российской стороны отметил, что Москва "не отказывалась от переговоров, в том числе и на высшем уровне". "Это неоднократно подтверждал [президент РФ] Владимир Владимирович Путин. Вопрос только в том, что для того, чтобы состоялась встреча на высшем уровне, между президентами, необходима серьезная подготовка", - уточнил помощник главы российского государства.

Далее он добавил, что необходимы документы высокой степени готовности. "Главы государств должны встречаться для того, чтобы достигнуть финальных договоренностей и подписать документы, а не для того, чтобы сфотографироваться", - пояснил Мединский.