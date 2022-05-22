Боррель: в Европе заканчивается оружие из-за Украины

22 мая. 23:08

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил сегодня, что Европа к настоящему времени истощила запасы военной техники, отправив большую ее часть на Украину.

"Истощение запасов в результате военной поддержки, которую мы оказали Украине, является наиболее очевидным примером наших недостатков в обороне", - приводит его слова ТАСС.

В связи с этим Боррель призвал страны ЕС создать новый военный блок – Европейские вооруженные силы. "Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые Европейские вооруженные силы", - пояснил глава европейской дипломатии.