Авиакомпания Flyadeal будет летать в Тбилиси и Батуми

23 мая. 5:13

Бюджетная авиакомпания Саудовской Аравии Flyadeal с июня выходит на грузинский авиарынок и начнет выполнять рейсы в направлении Тбилиси и Батуми, информирует Объединение аэропортов Грузии.

Уточняется, что Национальная администрация туризма Грузии этим летом ожидает больше туристов из Саудовской Аравии и ОАЭ.

В настоящее время для популяризации черноморских курортов Грузии и страны в целом грузинская сторона проводит встречи с ведущими туристическими агентствами, журналистами, рекламными компаниями, авиакомпаниями стран Ближнего Востока.

"Объединение аэропортов Грузии последние несколько месяцев вело активные переговоры с авиакомпанией. Грузия достаточно хорошо известна в Саудовской Аравии, и мы рады, что с конца июня в Грузии добавятся туристы из Саудовской Аравии, которые много тратят", - приводит слова директора ОАГ Тамар Арчуадзе "Sputnik Грузия".

Уточняется, что прямые рейсы в Международный аэропорт Тбилиси будут выполняться из трех городов Саудовской Аравии: Джидды, Эр-Рияда и Даммама, а рейсы в Международный аэропорт Батуми из Джидды и Эр-Рияда.

Далее Арчуадзе отметила, что в общей сложности прямые регулярные рейсы Flyadeal из обоих аэропортов в Саудовскую Аравию будут выполняться 15 раз в неделю.