На Кубани до конца года благоустроят два парка

23 мая. 3:23

В Северском районе Краснодарского края до конца 2022 года в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" планируется благоустроить два парка.

В поселке Афипском приведут в порядок центральный парк, в нем появятся новые растения, пешеходные и беговые дорожки, зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки.

Также будет благоустроен сквер "Островок" в станице Северской. Работы на территории бывшей лодочной станции уже начались, будет обустроен пруд, проложены пешеходные и велодорожки. В сквере появятся лавочки, новая система освещения, детские площадки.

"Всего в этом году в крае обновят 219 территорий. На следующий год запланировано реконструировать 140 зеленых зон", - сообщил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Прошунин.