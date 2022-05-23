Минкультуры Грузии приобрело картины для музейных фондов впервые за 30 лет

23 мая. 1:13

Фонды Национального музея Грузии удалось пополнить первый раз за последние 30 лет, такое сообщение распространила пресс-служба Минкультуры страны.

В нем говорится, что с сентября по декабрь прошлого года ведомство купило 677 работ ста художников, они поступят в фонды Государственного музея искусств Грузии.

Среди авторов работ Мераб Абрамишвили, Вахо Бугадзе, Русудан Петвиашвили, Олег Тимченко, Юрий Беришвили, Александр и Ольга Флоренские, Марина Иванишвили, Кока Цхведиани, Караман Кутателадзе, Шалва Матуашвили, Карло Качарава, Кети Матабели и другие.

Из приобретенных работ 153 выполнены в техниках живописи, 524 - графики. Картины отражают развитие грузинского искусства поколения 1960-1970 годов и работы периода 1980-1990 годов.