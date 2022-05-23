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Минкультуры Грузии приобрело картины для музейных фондов впервые за 30 лет

Минкультуры Грузии приобрело картины для музейных фондов впервые за 30 лет

Фонды Национального музея Грузии удалось пополнить первый раз за последние 30 лет, такое сообщение распространила пресс-служба Минкультуры страны.

В нем говорится, что с сентября по декабрь прошлого года ведомство купило 677 работ ста художников, они поступят в фонды Государственного музея искусств Грузии.

Среди авторов работ Мераб Абрамишвили, Вахо Бугадзе, Русудан Петвиашвили, Олег Тимченко, Юрий Беришвили, Александр и Ольга Флоренские, Марина Иванишвили, Кока Цхведиани, Караман Кутателадзе, Шалва Матуашвили, Карло Качарава, Кети Матабели и другие.

Из приобретенных работ 153 выполнены в техниках живописи, 524 - графики. Картины отражают развитие грузинского искусства поколения 1960-1970 годов и работы периода 1980-1990 годов.

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