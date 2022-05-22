Меликов выразил соболезнования Евкурову в связи со смертью племянника

22 мая. 21:58

Глава Дагестана Сергей Меликов направил сегодня соболезнования замглавы Минобороны России, генерал-лейтенанту, Герою России Юнус-Беку Евкурову в связи со смертью его племянника Адама Хамхоева.

Хамхоев погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине.

"Достойный сын Ингушетии пал в бою, отстаивая безопасность нашего многонационального народа, его право на жизнь и свободу. Понимаю, что никакие слова сочувствия не уменьшат горечь невосполнимой утраты. Вечная память Герою!", - приводит слова Сергея Меликова РИА Дагестан.