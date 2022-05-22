Армению впервые допустили в Генеральный комитет ВОЗ

22 мая. 21:42

Сегодня в ходе 75-й Всемирной ассамблеи здравоохранения был определен новый состав Генерального комитета ВОЗ. Впервые в истории членом комитета стала Армения.

Отметим, что Генеральный комитет ВОЗ состоит из 25 членов. При консультации с гендиректором ВОЗ он занимается организацией пленарных заседаний структуры и заседаний ее комиссий, формирует повестку Ассамблеи здравоохранения и координирует работу прочих комитетов.

Как пишет Спутник-Армения, армянскую делегацию на Ассамблее в этом году возглавляет глава Минздрава Анаит Аванесян.