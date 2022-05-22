Эр-Рияд: Москва останется в сделке ОПЕК+

22 мая. 21:29

Глава Минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман заявил сегодня, что Россия должна быть в возможном новом соглашении формата ОПЕК+.

"Мы надеемся разработать соглашение с ОПЕК+, которое включает Россию", - сказал он в интервью Financial Times, отметив, что политика не должна вмешиваться в работу формата ОПЕК+.

Бен Салман подчеркнул, что пока неясны вероятные детали нового соглашения, но заверил интервьюера, что ОПЕК+ обязательно нарастит добычу, если будет подниматься спрос.

Министр обратил внимание, что в мире сейчас не хватает НПЗ для переработки сырой нефти в топливо, из-за чего и существует нынешний топливный кризис. "По крайней мере, за последние три года весь мир потерял около 4 млн баррелей нефтеперерабатывающих мощностей, 2,7 млн из них только с начала пандемии коронавируса", - пояснил он.