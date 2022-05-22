В Грозном заработает пансионат ветеранов войн и труда

22 мая. 21:15

В Грозном построят уникальный для Северного Кавказа пансионат с курсами реабилитации для ветеранов войн и труда, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социального развития Чечни.

"В пансионате будут проводиться различные социально-оздоровительные и реабилитационные мероприятия, лечебные процедуры, а также здесь можно будет отлично провести досуг", - говорится в сообщении.

Уточняется, что помощь здесь могут получить инвалиды, ветераны боевых действий, труженики тыла и люди пожилого возраста.

По словам министра труда, занятости и социального развития региона Усмана Баширова, рядом с учреждением будут располагаться Ледовый дворец и большой теннисный корт.