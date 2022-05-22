СМИ: в Тбилиси заработает филиал Голливудской киноакадемии

22 мая. 20:58

В ближайшее время в Тбилиси откроется филиал Голливудской киноакадемии, проект поддержит финансами Грузинский национальный университет, в котором первоначально и будет проходить обучение для студентов Голливудской академии, - сообщает информационное агентство Marketer.

Переговоры об открытии филиала в Грузии начались еще до пандемии коронавируса, однако из-за ряда причин они были отложены. Как подчеркнула представитель академии Линда Киколашвили, Голливудская киноакадемия является особенно важным проектом для Грузии и с точки зрения повышения культурных ценностей, и с точки зрения профессиональной подготовки, - передает Sputnik Грузия.

Лекции и курсы в Академии будут вести ведущие американские дипломированные профессора, работающие в киноиндустрии.

"Мы ожидаем студентов как из постсоветских стран, так и из Европы, что очень важно для Грузии с точки зрения туризма и экономики", – поведала Линда Киколашвили.

Напомним, Hollywood Film Academy – многопрофильное учебное заведение, расположенное в Лос-Анджелесе, было основано в 2013 году. Имеет международные филиалы в Лондоне и Алматы.